Leicester: Maddison è il simbolo del talento offensivo delle Foxes (Di venerdì 7 febbraio 2020) Maddison è il principale tassello di un Leicester estremamente tecnico. Le Foxes si ispirano ai principi del gioco di posizione Il Leicester è forse la principale sorpresa di questa stagione di calcio europeo. Rispetto alla squadra difensiva che vinse il titolo nel 2016, oggi le Foxes adottano un calcio di possesso molto più paziente ed elaborato. La voglia è di attaccare in spazi stretti disordinano la struttura difensiva rivale con la palla. Maddison è la principale fonte creativa di un Leicester che occupa il fronte d’attacco con tanti uomini. Si vede nella slide sopra. Le Foxes attaccano con un 4141: dietro Vardy, i 4 “trequartisti” sono tutti avanzati e vicinissimi tra di loro, per associarsi sul breve. Insomma, una squadra propositiva dall’alto tasso tecnico. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

