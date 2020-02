Lei voleva il divorzio, lui no: la uccide e si toglie la vita. L’omicidio-suicidio e il dramma degli amori malati (Di venerdì 7 febbraio 2020) Anna Marochkina (33 anni) è stata uccisa dal marito Andreas Pedersen (39), che poi si è tolto ala vita, in quel di Piossasco (Torino). La coppia era spostata da 5 anni ma lei voleva andarsene Ancora una richiesta di separazione non accettata fino in fondo. Ancora un omicidio-suicidio commesso da chi aveva giurato amore per … L'articolo Lei voleva il divorzio, lui no: la uccide e si toglie la vita. L’omicidio-suicidio e il dramma degli amori malati NewNotizie.it. newnotizie

