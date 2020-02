Lega: Padova, nel suo tour 'Giro d'Italia 2020' Salvini lunedì al Teatro Geox (Di venerdì 7 febbraio 2020) Padova, 7 feb. (Adnkronos) - “Giro d’Italia 2020” il tour organizzato da Matteo Salvini per continuare a far politica per la gente ed essere tra la gente, fuori dal Palazzo! La tappa di lunedì 10 febbraio, per il Veneto, lambirà la nostra terra patavina: dalle 18.30 al Teatro Geox di Padova, accompa liberoquotidiano

borghi_claudio : Grazie a @IoFausto potete rivedere anche voi il mio incontro ieri alla sede Lega di Padova - 16_opamp : @signori_massimo @matteosalvinimi Pensa a Padova come in tutto il veneto la MAFIA ITALIANA DOC e DOP ogni giorno OP… - vvoxonline : #Salvini in #Veneto, #Sardine scendono in piazza anche a #Vicenza. #Padova #Lega >>> -