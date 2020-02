Le spettacolari congratulazioni di Alessandro Gassman per Leo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un padre fiero è un padre fiero. Sempre. E ognuno ha il proprio modo per dimostrarlo. Come spesso succede tra personaggi pubblici Alessandro Gassman ha fatto le prime congratulazioni al figlio su Twitter. Non appena visto l’annuncio della vittoria di suo figlio insieme al resto d’Italia la sua prima reazione è stata assolutamente spettacolare. Le urla di Alessandro Gassman per congratularsi con Leo L’attore sa farsi sentire, questo è poco ma sicuro. Ed ecco che parla della «tradizione di famiglia» e del noto «aplomb» che li caratterizza. Dopo aver ringraziato tutti quelli che hanno scelto di votare suo figlio Alessandro Gassman si lancia in un urlo sovrumano di ben otto secondi. Cosa dice? «Daje Pippo» a pieni, pieni polmoni. Mi sei sempre andato bene così amore mio!!!!!!!!<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.3/72x72/1f3b8.png" alt=" giornalettismo

spettacolari congratulazioni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : spettacolari congratulazioni