Le pagelle di Sanremo. Achille Lauro (2) vestito da Bowie anche no. Tiziano Ferro che sbrocca merita 10 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Amadeus 6Senza Fiorello tra le palle Amadeus esiste, e già è qualcosa. Poi, è chiaro, le battute e le gag non fanno ridere, la scaletta è lunghissima, Tiziano Ferro gli ha rigato con un chiodo la fiancata della macchina, ma almeno abbiamo visto che è un presentatore.Tiziano Ferro 10Ultimamente ci siamo tristemente abituati a vedere Tiziano Ferro sorridere alla Cristiano Ronaldo, commuoversi come Fedez. Anzi, no, scusate, esempio sbagliato, commuoversi e basta. Insomma, tutta empatia. Troppa empatia. Oggi invece si è incazzato e lo ha fatto sapere a tutti sui social. E Tiziano che sbrocca merita il 10, non si discute.Michele Zarrillo e Fausto Leali (Deborah) 8Prendi due voci meravigliose, mettici una canzone meravigliosa e avrai Deborah fatta da Zarrillo e Fausto Leali. Da spellarsi le mani.Junior Cally e i Viito (Vado al massimo) 2A fanculo, ... huffingtonpost

