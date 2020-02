Le pagelle della terza serata di Sanremo (Di venerdì 7 febbraio 2020) La terza puntata del festival di Sanremo dedicata alle cover sarà decisiva per il risultato finale. Iniziano a delinearsi alcuni scenari ma soprattutto, è stata per alcuni un grandissimo passo falso, per altri una risalita. La cover è un terreno insidiosissimo. Lo scorso questa idea era stata abbandonata ma Amadeus e il suo staff l’hanno voluta fortemente in questa nuova gestione. Iniziamo questo viaggio e queste pagelle che cambieranno le sorti di questo giro di boa del Festival di Sanremo. Michele Zarrillo con Fausto Leali –Deborah di Fausto Leali Voto 6 <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.3/72x72/1f644.png" alt=" wired

stanzaselvaggia : La pagella della serata: promosso Mika a pieni voti, Georgina l’ennesima donna da siparietti didascalici, male Leva… - IlContiAndrea : LE PAGELLE DELLE COVER #COLCUORE Qualcuno è inciampato stonando o urlando, altri hanno affascinato. Tosca ha celeb… - infoitcultura : Sanremo 2020, le pagelle della prima serata. Diodato superlativo, Bugo e Morgan convincono, Urso e Ricky fanno flop -