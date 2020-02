Le motivazioni della sentenza del caso Cucchi (Di venerdì 7 febbraio 2020) (foto: Vincenzo Livieri – LaPresse) Prima dell’arresto Stefano Cucchi stava bene, era cioè in una “condizione di sostanziale benessere”. La morte del giovane geometra romano sarebbe infatti avvenuta in seguito a un “evento traumatico” che si è svolto nella “sala adibita al fotosegnalamento nella caserma Casilina”. Qui è dove è stato pestato dai carabinieri Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo. A scriverlo sono i giudici della corte d’Assise di Roma, nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 14 novembre hanno condannato gli stessi agenti a 12 anni per omicidio preterintenzionale. Con l’accusa di falso erano stati condannati il maresciallo Roberto Mandolini, a tre anni e otto mesi, e il carabiniere Francesco Tedesco, a due anni. Il nesso causale Ritornando alle motivazioni, per evento traumatico la corte indica una “azione lesiva inferta da taluno”, un’azione ... wired

