L’artista che trasforma vecchi libri in paesaggi montuosi (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’erosione delle culture è il tema – e lo spunto metaforico – che si cela dietro l’operazione artistica del designer, scenografo, attore, scultore e paesaggista canadese Guy Laramée: un progetto realizzato intagliando e dipingendo i fascicoli di vecchi libri, tra ritagli che creano elaborate sculture nello spazio tra le casse dei volumi. I libri scolpiti da Laraméè riproducono montagne e distese di rocce erose dal passare del tempo e dal soffiare del vento, paesaggi remoti spesso legati al misticismo e al mistero dell’estremo oriente. Per ricavare le sue sculture, di cui potete vedere alcuni esempi nella nostra gallery, spesso l’artista compone i libri per creare scenografie complesse e articolate che sfidano e reinventano i confini della forma di un oggetto quotidiano. L’artista che trasforma vecchi libri in paesaggi montuosi Wired. wired

