L’Aia contro Boggi, avviata azione per le sue dichiarazioni su Nicchi (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’Aia non ha gradito le dichiarazioni dell’ex arbitro Boggi che a Radio Punto Nuovo, nei giorni scorsi ha attaccato duramente Nicchi per le polemiche post Juventus-Fiorentina. Ora l’Associazione arbitri promette di agire legalmente contro l’ex tesserato. Ricapitoliamo l’accaduto. Dopo la partita allo Stadium contro i bianconeri, e di fronte al secondo rigore concesso alla Juve, quantomeno dubbio, il presidente dei Viola, Rocco Commisso si è sfogato duramente ai microfoni di Sky. A quel punto, il normalmente silenzioso presidente dell’Aia, si è schierato in difesa della Juventus, dichiarando che erano gli arbitri ad essere disgustati dalle continue accuse contro di loro. Ed ecco che nella querelle si è inserito Boggi. In radio ha dichiarato: “Nicchi fa tanti guai ma nessuno gli dice niente. Non dimentichiamo che era colui che sorteggiava le ... ilnapolista

