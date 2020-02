L’affare Huawei, le paure Usa e la videosorveglianza di massa (Di venerdì 7 febbraio 2020) Forse non ce ne siamo accorti, ma è tornata la Guerra fredda. In questi giorni Pechino ha accusato gli Stati Uniti di avere creato e diffuso il panico per il Coronavirus. Intanto sfrutta sistemi di videosorveglianza di massa per seguire il tragitto dei cittadini colpiti dalla malattia. Anche la psicosi è da Guerra fredda. La proprietaria di un ristorante cinese mi ha detto convinta che il virus lo hanno fabbricato gli americani e colpisce solo il Dna dei suoi connazionali: lo ha sentito in un video su YouTube.La parola guerra non è esagerata, anche se è molto diversa da quella che abbiamo conosciuto nel secolo scorso. Una guerra tecnologica, essenzialmente, dove la posta in gioco è l’egemonia economica e geopolitica. La minaccia cinese era già stata avvertita dalla presidenza Obama, ma è stato Donald Trump ad averla resa esplicita e ... huffingtonpost

