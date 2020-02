La verità sul litigio Fiorello -Tiziano Ferro, parla Amadeus: “C’è un senso di famiglia” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dormire poco, si sa, è fonte di grande stress. Sanremo, a sua volta, è causa di forte stress. Considerate che il Festival, quest’anno, è arrivato a chiudere anche alle due del mattino e considerate anche che Tiziano Ferro finisce per esibirsi sempre a tardissima serata. Ecco qui spiegato, quindi, l’uscita (giudicata da qualcuno) poco felice del cantante durante la seconda serata della kermesse quando, ridendo, aveva detto al padrone di casa: “Ama è l’una, vogliamo fa’ qualcosa domani? Lanciamo l’hashtag Fiorello statte zitto”. Ironia, in un clima ironico. Eppure le cose sono sfuggite di mano… I retroscena sulla lite Si è a lungo mormorato di un forte malcontento di Fiorello che avrebbe preso malissimo la battuta di Tiziano Ferro. Il cantante è arrivato a scusarsi pubblicamente, spiegando le sue ragioni. Amadeus, che deve necessariamente conciliare, in mezzo all’amico fraterno e ... thesocialpost

matteosalvinimi : Quando ci sono di mezzo il lavoro e i risparmi di milioni di Italiani, sapere la verità non è un diritto ma un dove… - LauraBottici : ??#Forteto: è ufficialmente partita la commissione d’inchiesta! Oggi sul Blog delle Stelle racconto perché è un gior… - domeniconaso : Alketa rivelazione della serata. Spontanea, spigliata, tenera, “de core”. Monologo semplice ma sentito, si percepiv… -