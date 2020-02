La tv e i suoi protagonisti visti da Klaus Davi. La7, il giorno è maschio. Non solo casalinghe pure al mattino. Così vincono Merlino, Pancani e Panella (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ogni mattina si materializza su La7 un piccolo miracolo Auditel. A certificarlo è un report del centro media OmnicomMediaGroup, multinazionale che realizza dati e analisi per le più grandi aziende del mondo che pianificano pubblicità in Italia, secondo il quale i programmi “L’aria che tira” in primis ma anche “Coffee Break” e “Tagadà” registrano una quota di ascolto maschile addirittura superiore a quella femminile, in fasce orarie tradizionalmente “regno delle casalinghe”. Il profilo sociologico di OmnicomMediaGroup rivela infatti che nel periodo dicembre 2019 – gennaio 2020, il contenitore condotto da Myrta Merlino (nella foto), in onda dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13.20 circa, è visto per il 52% da maschi e per il 48% da femmine, invertendo il trend dello stesso periodo dello scorso anno quando, seppur leggermente, la quota femminile superava quella maschile (51% femmine vs ... lanotiziagiornale

