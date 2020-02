La solita mangiatoia dei falsi invalidi. In Sicilia nove arresti e 73 indagati. Dodici medici redigevano a pagamento finti certificati. E sedavano i pazienti per farli sembrare ammalati (Di venerdì 7 febbraio 2020) Seppur sani come un pesce, per nulla al mondo avrebbero rinunciato a ottenere la pensione d’invalidità. Del resto riuscire a mettere le mani sull’ingiusta rendita in Sicilia, sembra tutt’altro che complicato perché basta un medico compiacente, qualche esame farlocco e una recita degna del gran teatro. Proprio lo spettacolo desolante portato alla luce ieri dalla Procura di Siracusa che ha arrestato nove persone, due ai domiciliari tra cui un neurologo di Asp e sette a cui è stato imposto il divieto di esercitare la professione di medico, nell’ambito dell’indagine denominata – non senza ironia – “Povero Ippocrate”. Già perché a tradire il padre della medicina sono stati proprio quei camici bianchi che, dopo anni di studio e fatica, giurano di tutelare i malati, quelli veri e non di certo quelli immaginari finiti nel maxi procedimento in cui sono già indagate ben 73 persone. ... lanotiziagiornale

