La Roma perde ancora, Kolarov manda a quel paese i tifosi (Di sabato 8 febbraio 2020) Grande Bologna, piccola Roma. La squadra di Fonseca perde all’Olimpico 3-2, e finisce tra fischi. Al centro della contestazione in particolare Kolarov (quello di “i tifosi di calcio capiscono molto poco”), che con i giallorossi sotto 2-1 ha risposto stizzito ai fischi della Tribuna, finendo travolto da cori e offese per tutto il secondo tempo. L’altra faccia dell’anticipo del venerdì è quella di Sinisa Mihajlovic e del suo Bologna dei record trascinato da uno scatenato Barrow (autore di due gol e un assist). Di Orsolini il gol del vantaggio che ha dato il via ad una partita dominata. Di Mkhitaryan e Denswil (autogol) le due reti giallorosse. Per i rossoblù è record di punti: 33 nelle prime ventitré giornate di campionato, non accadeva dal 2001/02. I numeri della Roma sono invece da crisi: un punto nelle ultime tre gare, quattro ko nelle ultime sei: nessuno ... ilnapolista

antoniodema73 : RT @MassimoCaputi: La Roma perde ancora ed entra in piena crisi. La squadra di #Mihajlovic gioca una gran partita mettendo in evidenza tutt… - napolista : La Roma perde ancora, #Kolarov manda a quel paese i tifosi Nell’anticipo il Bologna dei record vince all’Olimpico… - AzzurrissimoTwi : ?? ZONA CHAMPIONS. La Roma perde anche contro il Bologna, e il Napoli potrebbe portarsi a -6 - -