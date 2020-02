La riunione carbonara dei leghisti in Rai è un mezzo fiasco. Poche le presenze e rari i nomi di spicco dell’azienda (Di venerdì 7 febbraio 2020) Doveva essere la chiamata alle armi della Lega in Rai. Ma è stata un mezzo flop. La riunione “segreta” con cui qualche giorno fa il membro del Cda in quota leghista, Igor De Biasio (nella foto), ha convocato giornalisti e dirigenti Rai vicini al Carroccio nella sala della parrocchia di Santa Lucia in Prati non ha avuto l’esito sperato. Poche le presenze e rari i nomi di spicco dell’azienda: tra questi Alessandro Casarin e Roberto Pacchetti (direttore e condirettore della TGR) e il direttore di Raisport Auro Bulbarelli. Non si sono fatti vedere il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, ufficialmente impegnato in un tour di presentazioni del suo ultimo libro, né Marcello Ciannamea, potente direttore Palinsesti che qualcuno dava in quota Lega ma in realtà uomo azienda da anni. Assenza pesantissima quella del Presidente della Rai Marcello Foa, per la cui nomina Salvini, quando era al ... lanotiziagiornale

