La Provincia oggi riapre la SP 26/b San Cipriano Picentino/Filetta (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Provincia di Salerno riapre al transito la SP 26/b a San Cipriano Picentino mediante senso unico alternato a vista. A seguito delle precipitazioni atmosferiche di fine anno la strada era stata chiusa a causa di una frana, per cui il settore Viabilità e Trasporti dell’Ente aveva avviato lavori di somma urgenza per realizzare una carreggiata provvisoria per il collegamento tra il centro di San Cipriano Picentino e la frazione di Filetta. “Abbiamo fatto i salti mortali – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – per riaprire in tempi rapidi la SP 26 a San Cipriano Picentino. Per la precisione abbiamo riaperto nell’arco di circa un mese, evitando l’isolamento della comunità dei picentini. Il maltempo di fine dicembre purtroppo aveva danneggiato molte infrastrutture stradali, e molte di nostra competenza, creando ... anteprima24

