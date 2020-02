La memoria selettiva di Graviano (Di venerdì 7 febbraio 2020) Giuseppe Graviano, mafioso pluriomicida condannato a numerosi ergastoli, si è improvvisamente ricordato, a 26 anni di distanza, di aver incontrato Silvio Berlusconi più volte quando era già latitante da dieci anni, per discutere di affari. Lo fa nel corso del processo alla “ndrangheta stragista”, no ilfoglio

ilfoglio_it : La memoria selettiva di #Graviano. Nel corso del processo alla “ndrangheta stragista”, il mafioso dichiara di esser… - lexandro1985 : @AroundTurin La pattumiera al posto del cuore non è roba vostra?? Abbiamo la memoria corta vedo...o selettiva che è… - Silvio600 : @laetitiatw Ognuno ricorda quel che può. Le memorie sono lì apposta per confortare o per abbattere, a te la scelta.… -