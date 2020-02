La Meloni esulta sul mancato finanziamento alla Casa delle Donne: “Bloccata oscenità del Pd” (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Meloni esulta sul mancato finanziamento alla Casa delle Donne: “Bloccata oscenità del Pd” Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, esulta dopo il mancato finanziamento alla Casa Internazionale delle Donne di Roma. L ‘emendamento presentato dai relatori al decreto Milleproroghe per finanziare con 900 mila euro nel 2020 la Casa è stato infatti dichiarato inammissibile delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio alla Camera. Il Pd ha annunciato ricorso – poi bocciato – mentre la leader di Fratelli d’Italia rivendica quanto accaduto come una vittoria. “Grazie a FdI è stata bloccata l’ultima oscenità del Pd”, scrive Meloni su Twitter. “Dare quasi un milione di euro del Mef, guidato da Gualtieri, alla Casa delle Donne, associazione di sinistra che si trova nello stesso collegio nel quale il Ministro è candidato. ... tpi

