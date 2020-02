La mamma di Diletta Leotta difende la figlia: "Le donne sono le peggiori odiatrici" (Di venerdì 7 febbraio 2020) Diletta Leotta attaccata sui social per il monologo sanremese sulla bellezza. E mamma Ofelia passa all’attacco su Instagram. In un lungo post pubblicato nella giornata di ieri, la signora Casto prende infatti le parti della figlia difendendola dalle “donne” che sono “le peggiori odiatrici”.“Come al solito - scrive la mamma della conduttrice - siamo proprio noi donne le peggiori odiatrici, le peggiori nemiche di noi stesse, ci facciamo prendere non so da cosa. Il monologo di Diletta voleva essere un inno ironico rivolto a tutti, specialmente alle giovani donne, alle ragazze, per spronarle a studiare a fare sacrifici pur di realizzare i propri sogni”.Una grande delusione, quindi, “assistere agli attacchi di donne, giornaliste e donne dello spettacolo, tutte donne, anche donne che contano, che si fanno sentire, attacchi verso una giovane ... huffingtonpost

