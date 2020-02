La Lega condannata per discriminazione a Saronno (Di venerdì 7 febbraio 2020) Avete presente quelli che vi hanno promesso la flat tax e il taglio delle accise sulla benzina? Ecco, mentre (NON) stanno lavorando per voi, i leghisti a Saronno nel 2016 erano impegnati in una vicenda ancora più complessa: volevano impedire l’arrivo di ben 32 diconsi trentadue siòre et siori “clandestini” in quel di Saronno. Il dettaglio è che i 32 non erano “clandestini” ma richiedenti asilo e per i manifesti che il Carroccio ha affisso in giro per la cittadina è arrivata una condanna proprio a causa di quella definizione che per la seconda volta è stata ritenuta “discriminatoria” dal Tribunale civile di Milano al quale si erano rivolte le associazioni Asgi (Studi giuridici sull’Immigrazione) e Naga. condannata in primo grado, la Lega aveva fatto ricorso e ieri è arrivata una nuova condanna con l’obbligo a pagare i danni, le spese ... nextquotidiano

