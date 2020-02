La Juvecaserta crolla anche a San Severo: è crisi senza fine (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – Dopo la sconfitta interna contro l’Unieuro Forlì dell’ex Sandro Dell’Agnello, la Juvecaserta non riesce ad interrompere la serie negativa e soccombe nell’infrasettimanale di San Severo per 86-77. Magra consolazione, essere riusciti a salvare la differenza canestri nel confronto diretto grazie alla realizzazione di Marco Cusin a poco più di un secondo dal termine. La squadra bianconera, che era priva del suo capitano Marco Giuri, ancora una volta è stata costretta a pagare le limitate rotazioni a disposizione, lasciando via libera ai pugliesi soltanto nell’ultimo periodo di gioco. L’avvio è stato un 5-0 per gli uomini di coach Nando Gentile propiziato da una tripla di Turel e da due liberi di Carlson. La reazione di San Severo è stata affidata soprattutto ad Ogide (per lui, alla fine, 8/11 da 2 e 4/5 da 3) e ben presto la gara ... anteprima24

Juvecaserta crolla Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Juvecaserta crolla