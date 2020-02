La “guerra” per il patrimonio di Giacomo Puccini, 5,5 milioni di euro in immobili di lusso: due eredi querelati per truffa aggravata (Di venerdì 7 febbraio 2020) C’è poco di musicale nella “guerra” legale scoppiata nelle ultime ore sull’asse Milano-Liechtenstein per la ricchissima eredità del maestro Giacomo Puccini. Non si parla dell’algida principessa Turandot o dell’esotica Madama Butterfly, soggetti che ispirarono i suoi capolavori, ma di un patrimonio conteso tra gli eredi di oltre 5,5 milioni di euro in beni immobili. Nello specifico, la pietra della discordia sono due case a Monte Carlo, contesa per la quale sono state depositate in tribunale a Milano e in Liechtenstein due querele con l’accusa di tentata truffa aggravata in concorso. Una faccenda che ha origini molto antiche, che dalla morte del compositore ha intrecciato cause legali, testamenti spuntati dal nulla, eredi e maggiordomi. Andando con ordine: l’eredità di Puccini era stata trasferita nelle mani del maggiordomo Pasquale ... ilfattoquotidiano

