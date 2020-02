La grande musica napoletana alla Reggia di Carditello (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Tammaro (Ce) – Un percorso storico e musicale che abbraccia epoche e stili diversi, integrando le visite serali ed ampliando la proposta culturale del Real Sito di Carditello. Al via la rassegna Carditello canta Napoli organizzata nella Reggia dei Borbone, dal 15 febbraio al 28 marzo, dalla Fondazione Real Sito di Carditello in collaborazione con l’Associazione culturale Studio Tema. Quattro appuntamenti straordinari dedicati alla musica di Napoli e della Campania – dal jazz al pop e dallo swing all’etnofolk – nell’ambito del programma Carditello Spring che si concluderà a maggio. Prima assoluta, sabato 15 febbraio, con la cantante Marina Bruno, al suo quarto disco da solista, già protagonista del capolavoro di Roberto De Simone “La Gatta Cenerentola”. In scena con il suo ... anteprima24

