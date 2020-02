La febbre e i problemi agli occhi: il primo italiano positivo al coronavirus: (Di venerdì 7 febbraio 2020) Federico Giuliani Il primo italiano infettato dal nuovo coronavirus è un ragazzo emiliano di 29 anni. Durante il rimpatrioda Wuhan era in buone condizioni. Nella giornata di ieri una febbre sospetta e la doccia fredda, arrivata in serata febbre e ipermia congiuntivale: il primo italiano contagiato dal nuovo coronavirus ha un'identità. Sappiamo che è emiliano, ha 29 anni e fa il ricercatore. Secondo quanto riferito da Il Corriere della Sera, durante la sua trasferta in terra cinese è passato da Wuhan, la “città infetta” epicentro della diffusione del 2019-n-Cov. Il ragazzo non aveva soggiornato nel capoluogo della provincia dello Hubei per settimane, ma soltanto un giorno. Un giorno soltanto, che tuttavia gli è costato carissimo. Il ricercatore faceva parte dei 56 italiani rimpatriati dal Wuhan con un volo speciale dell'Aeronautica. Il gruppo era stato parcheggiato per ... ilgiornale

