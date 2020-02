La doppia figuraccia di Virginia Raggi sulla Casa delle Donne (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ieri abbiamo raccontato dell’esultanza di Giorgia Meloni per il blocco dei finanziamenti alla Casa Internazionale delle Donne, segnalando come la sindaca di Roma Virginia Raggi abbia tentato di intestarsi l’emendamento della maggioranza che stanziava 900mila euro per la struttura che fornisce prestazioni socio-sanitarie, psicologiche, legali, di accoglienza e orientamento al lavoro alle Donne della Capitale. La Raggi nell’occasione ha dimostrato una faccia tosta da applausi visto che erano stati il Comune di Roma e la maggioranza grillina in Campidoglio a causare la crisi economica della Casa delle Donne sfrattandola e pretendendo il pagamento di un canone altissimo per l’occupazione pregressa. Oggi Repubblica Roma fa sapere che la Raggi ha fatto il bis della figuraccia: a corredo di un articolo a firma di Lorenzo D’Albergo il quotidiano pubblica una chat ... nextquotidiano

