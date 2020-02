La dettatura vocale di Google fa le bizze? Ecco come risolvere il problema (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un fastidioso bug del sistema di dettatura di Google aggiunge in modo errato la punteggiatura quando si usa la funzione L'articolo La dettatura vocale di Google fa le bizze? Ecco come risolvere il problema proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

adriomiianna : bella raga questo è un tweet fatto con dettatura vocale e sarà un flusso di coscienza non tornerò nemmeno a corregg… - byungchanino : i nomi dei victon con la dettatura vocale del mio telefono: Han seung woo kang seung chic e Auchan l'INPS June… - babifar22 : La mattina tutti i twit che posto sono in dettatura vocale, perché sono alla guida, senza occhiali e senza rilegger… -