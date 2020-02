La “corte rossa” del deluchiano De Gregorio: migliaia di euro per incarichi legali agli “amici” del Pd. Nomi e cifre (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutidi Pasquale Napolitano Napoli – La Campania (dati della Cassa Forense 2019) è la prima regione italiana, con 34.330 iscritti, per numero di avvocati. Ma la gran parte sembra sconosciuto ai vertici di Eav, la holding dei trasporti della Regione Campania, guidata dal deluchiano di ferro Umberto De Gregorio. L’azienda di trasporto pubblico ne conosce pochi. Pochissimi. E quasi tutti con una comune origine: la militanza negli ambienti della sinistra partenopea. Semplice coincidenza? Negli ultimi 10 mesi, dal mese di maggio ad oggi, il vulcanico presidente di Eav, che salta da un evento politico all’altro, ha distribuito incarichi legali per migliaia di euro. Peccato però che i “fortunati”, che intascano parcelle appetitose, siano sempre gli stessi. Il record (da maggio ad oggi) spetta a Marcello D’Aponte: dal 21 maggio 2019 al 6 febbraio 2020 porta a ... anteprima24

