La confessione di Valeria Marini a Verissimo: “Ho avuto una forte depressione, mia madre si è allontanata da me” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Verissimo torna in onda domani 8 febbraio 2020 con una nuova puntata in compagnia di Silvia Toffanin e dei suoi ospiti. Valeria Marini in queste settimane è stata molto presente nei palinsesti di Mediaset e lo sarà ancora. Torna infatti nello studio di Verissimo per parlare di un periodo complicato che ha affrontato di recente e di qualcosa di brutto che le è successo. Chi conosce la show girl sa bene quanto sia legata a sua madre e può quindi immaginare quanto possa aver sofferto a causa di alcuni problemi nati tra di loro. La Marini, nel salotto di Verissimo, parla per la prima volta di un lungo periodo di depressione che ha affrontato, proprio a causa della mancanza di sua madre che si è allontanata da lei. A Verissimo LA confessione DI Valeria Marini “Ho avuto una depressione tremenda perché mia madre, alla quale sono molto legata, per una sua situazione di ... ultimenotizieflash

confessione Valeria Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : confessione Valeria