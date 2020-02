La classifica della terza serata di Sanremo 2020, dopo il voto dell’orchestra (Di venerdì 7 febbraio 2020) La classifica della terza serata di Sanremo 2020 svela il voto dell'Orchestra. I musicisti e i coristi del Festival di Sanremo 2020 hanno votato l'interpretazione della cover e l'arrangiamento della canzone edita di altro artista cantata dai Big giovedì 6 febbraio. TUTTO SU Sanremo 2020: CANZONI, CANTANTI E OSPITI IL PROGRAMMA DI Sanremo 2020, serata PER serata dopo le prime due serate, interamente nelle mani della giuria demoscopica, a Sanremo 2020 assistiamo al primo cambio di giurati: i 300 della demoscopica non voteranno più al 70° Festival della Canzone Italiana e nella terza serata il giudizio è affidato ai musicisti e ai coristi di Sanremo 70, chiamati ad esprimere un parere sulle 24 cover presentate dai cantanti in gara. Il voto espresso nella terza serata influisce sulla classifica di gradimento sebbene non sia stato espresso sulle canzoni n gara ma sulla cover ... optimaitalia

