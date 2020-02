La battaglia del Giappone contro il coronavirus cinese (Di venerdì 7 febbraio 2020) La geografia parla chiaro: il Giappone dista dalla Cina poco più di 3mila chilometri ed è separato dall’ex Impero di Mezzo soltanto dalla penisola coreana. Questo significa che la diffusione del nuovo coronavirus rappresenta per Tokyo una minaccia concreta da fronteggiare con ogni mezzo di prevenzione possibile. Il premier Abe Shinzo, secondo quanto riferito dall’agenzia nipponica Kyodo News, è pronto a redigere apposite linee guida per affrontare l’epidemia del virus 2019-n-Cov. In generale, a partire da febbraio, da quando il coronavirus è stato designato come “malattia infettiva speciale”, Tokyo ha avuto la base legale per applicare ulteriori misure obbligatorie. E così, al fine di garantire la sicurezza sanitaria ai suoi cittadini, il Giappone ha deciso di negare l’ingresso nel Paese dei viaggiatori stranieri infetti da coronavirus, indipendentemente dal loro ... it.insideover

