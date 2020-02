Kobe e Gianna Bryant, i funerali saranno celebrati allo stadio dei Lakers (Di venerdì 7 febbraio 2020) Gli Stati Uniti ed il mondo intero sono ancora in lutto per la scomparsa di Kobe Bryant e della sua figlia Gianna, appena 13enne, morti in un tragico incidente a bordo di un elicottero nella giornata di domenica 26 gennaio. È stata decisa la data dei funerali di Kobe Bryant e della figlia Gianna, un modo per ricordare un’ultima volta la stella dell’NBA che ha fatto la storia del basket. I funerali di Kobe e Gianna Bryant: la data È stata comunicata la data dei funerali di Kobe e Gianna Bryant. Il prossimo 24 febbraio i familiari (a partire dalla moglie Vanessa) e gli amici, come il cestista Michael Jordan, potranno rivolgere alle vittime un ultimo saluto. Chi era Gianna Bryant Gianna Bryant era la secondogenita di Kobe e della moglie Vanessa. Nata nel 2006 dopo Natalia Diamante, la piccola Gianna aveva appena 13 anni. I coniugi Bryant hanno in seguito avuto altre due figlie ... notizie

Kobe Bryant - Ritirata La Maglia della Figlia Gianna. La Moglie : “Mi Manchi da Morire” : Sono passati 11 giorni dall’incidente in elicottero in cui Kobe Bryant , assieme alla Figlia Gianna e altre 8 persone, ha drammaticamente perso la vita. Proprio nella giornata di ieri, mercoledì 5 febbraio, si è svolta una cerimonia di commemorazione in onore della piccola Gianna Bryant , nella palestra della scuola che frequentava. Durante l’evento, organizzato dalla Moglie del Black Mamba, Vanessa Bryant , è stata Ritirata anche ...

Jay-Z racconta le ultime parole di Kobe Bryant : “Mi disse ‘devi vedere giocare Gianna’” : Il noto rapper e produttore discografico americano ha ricordato l'ultimo incontro con l'ex stella dei Los Angeles Lakers: "Ci siamo visti a Capodanno. Era in un momento felice della sua vita e una delle ultime cose che mi ha detto è stata 'Devi vedere Gianna giocare a basket'. Era così fiero di lei".Continua a leggere

Ritirata la maglia di Gianna - figlia di Kobe Bryant. La moglie Vanessa : “Dio quanto mi manchi” : Vanessa Bryant ha postato le immagini della cerimonia di ritiro della maglia della piccola Gianna Maria nella palestra della sua scuola: "Mia Gianna . Dio quanto mi manchi". Dopo la tragica scomparsa di Kobe e della figlia nell’incidente in elicottero dello scorso 26 gennaio la moglie del Black Mamba ha rotto il silenzio sui social qualche giorno fa.Continua a leggere

Kobe e Gianna Bryant - i corpi restituiti alle famiglie : I corpi di Kobe Bryant , della figlia Gianna Maria e delle altre sette persone che hanno perso la vita nell'incidente in elicottero del 26 gennaio scorso sono stati restituiti alle famiglie . Lo ha comunicato l'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles mentre continua l'indagine sull'incidente del National Transportation Safety Board. Intanto, va all'asta il tabellino degli 81 di Kobe Bryant . È già possibile fare la propria offerta (in ...

L’omaggio di TvBoy a Kobe Bryant e alla figlia Gianna Maria : «True love never dies» : TvBoy ha colpito ancora. Ma questa volta niente satira, né parodie politiche. Solo un omaggio all’amore tra padre e figlia ritratto nel murale raffigurante la star della Nba Kobe Bryant e la figlia 13enne Gianna Maria , entrambi morti nello schianto dell’elicottero privato su cui si stavano spostando assieme ad altre 7 persone (incluso il pilota) lo scorso 26 gennaio, per raggiungere la Mamba Sports Academy di Thousand Oaks per una partita di ...

NBA - All Star Game 2020 : le squadre vestiranno i numeri 24 e 2 di Kobe e Gianna Bryant : Ancora novità per l’All Star Game 2020 di NBA che si disputerà a Chicago il prossimo 16 febbraio. Questa edizione della partita delle stelle sarà, com’era ovvio che fosse, quasi interamente dedicata al compianto Kobe Bryant , deceduto domenica a causa di un incidente in elicottero. Oltre a cambiare la formula ci saranno anche le maglie in onore del fenomeno dei Lakers. Team Giannis vestirà il numero 24, proprio quello indossato dal ...

Dopo la morte di Kobe e Gianna Maria parla Vanessa Bryant : lo strazio sui social : Tre giorni fa la notizia che ha sconvolto il mondo intero. Nessuno riusciva a credere che fosse possibile. Quando muore una leggenda si stenta a credere che possa essere vero. Ma nel dramma di Kobe Bryant altri drammi: la scomparsa prematura della sua bambina, Gianna Maria , che era a bordo dello stesso elicottero. E poi il dramma di altre famiglie distrutte, quelle delle persone che stavano viaggiando insieme all’ex giocatore di basket. A ...

Kobe Bryant e Gianna sono andati a messa prima del tragico incidente : Il parroco della parrocchia che frequentava Kobe Bryant ha rivelato che il campione e la figlia erano andati a messa prima del tragico incidente . Si pensa sempre, quando un incidente toglie la vita a delle persone che avrebbero tanti anni davanti a loro, che si tratta di un ingiustizia. Molti avranno pensato nel leggere la […] L'articolo Kobe Bryant e Gianna sono andati a messa prima del tragico incidente è apparso prima sul sito ...

" Kobe adorato - dolce Gianna - illuminate il nostro cammino" : Visualizza questo post su InstagramMy girls and I want to thank the millions of people who’ve shown support and love during this horrific time. Thank you for all the prayers. We definitely need them. We are completely devastated by the sudden loss of my adoring husband, Kobe — the amazing father of our children; and my beautiful, sweet Gianna — a loving, thoughtful, and wonderful daughter, and amazing sister to Natalia, Bianka, and Capri. We ...

" Kobe adorato - dolce Gianna - illuminate la nostra strada" : Visualizza questo post su InstagramMy girls and I want to thank the millions of people who’ve shown support and love during this horrific time. Thank you for all the prayers. We definitely need them. We are completely devastated by the sudden loss of my adoring husband, Kobe — the amazing father of our children; and my beautiful, sweet Gianna — a loving, thoughtful, and wonderful daughter, and amazing sister to Natalia, Bianka, and Capri. We ...

Vanessa Bryant parla dopo la morte del marito Kobe Bryant e della figlia Gianna : la lettera straziante : A 4 giorni dalla morte di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna , ieri notte Vanessa Bryant ha rotto il silenzio. La donna attraverso una straziante lettera pubblicata su Instagram ha ringraziato tutti per il supporto, ma ha anche chiesto rispetto e privacy, per affrontare questi mesi dure che aspettano al sua famiglia. “Io e le mie ragazze vogliamo ringraziare i milioni di persone che hanno mostrato sostegno e amore durante questo periodo ...

Il murale dedicato a Kobe Bryant e alla figlia Gianna : Kobe Bryant e la figlia Gianna insieme in un murale Dopo la loro morte avvenuta nel tragico incidente in elicottero di domenica 26 gennaio è apparso un murale dedicato a Kobe Bryant e alla figlia Gianna di 13 anni. Il murale è stato realizzato da Muck Rock e Mr79lts. Sotto il disegno ci sono fiori e candele, e di fianco ai ritratti le scritte “ Kobe & Gigi, forever daddy’s girl”. Leggi anche: L’amore sublime per Kobe Bryant La dedica di Kobe ...

Gianna Maria - chi era la figlia di Kobe Bryant morta nel disastro aereo (FOTO) : Gianna Maria , la figlia di Kobe Bryant morta nel disastro aereo con lui e la sua passione per il basket Gianna Maria , la figlia di Kobe Bryant che è morta insieme a lui nell’incidente in elicottero, era una bambina bellissima e molto dolce. Risulta tra le 9 vittime dell’incidente in elicottero che domenica 26 gennaio è caduto sulle colline di Calabasas. Lo scontro nella zona nord-ovest del Downtown di Los Angeles, ha ucciso anche suo ...

Gianna Bryant - la figlia di Kobe promessa del basket femminile morta nello schianto con papà. Che di lei diceva : “È la mia Mambacita” : Mambacita. L’aveva ribattezzata così papà Kobe . Quella figlia era diventata il suo orgoglio più grande. La stessa passione, lo stesso sguardo, lo stesso amore per la pallacanestro. Sopratutto la stessa attitudine mentale, la voglia di lavorare in palestra e sacrificarsi per arrivare in alto. Gianna Maria Onore Bryant aveva 13 anni e il mondo della Wnba, il corrispettivo femminile della Nba, aveva già gli occhi su di lei. È morta anche lei ...

Vanessa Laine - moglie di Kobe Bryant e madre di Gianna : l’incidente le ha strappato figlia e marito : Si chiama Vanessa Laine l’ex modella messicana 37enne alla quale l’incidente in elicottero in cui... L'articolo Vanessa Laine, moglie di Kobe Bryant e madre di Gianna: l’incidente le ha strappato figlia e marito proviene da ForzAzzurri.net.

abscbnsports : Kobe ???? Gianna LA will host a public memorial on Feb. 24 for Kobe Bryant, Gianna Bryant, Payton Chester, Sarah Che… - TheCrossover : Beautiful tribute video from the Clippers honoring Kobe Bryant, Gianna Bryant, John Altobelli, Keri Altobelli, Alys… - SkyTG24 : Anche l’edificio più alto del mondo, il #BurjKhalifa di #Dubai, rende omaggio a #KobeBryant. Il grattacielo è stato… -