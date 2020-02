Kesha contro Dr. Luke: la cantante lo ha diffamato e danneggiato (Di venerdì 7 febbraio 2020) Non si mettono bene le cose per Kesha nel caso aperto nel 2014, dove la cantante aveva accusato il produttore di abusi sessuali, e ci faceva capire che vi fosse un controllo della cantante da parte di Luke. Il produttore ha risposto alle accuse della cantante, ed ha a sua volta avviato un processo per diffamazione da parte della cantante, rea di aver distrutto e danneggiato la carriera del produttore. A quanto pare il giudice che si sta esprimendo nel caso ha dato ragione al produttore, e farà pagare alla cantante un’ammenda per il danno causato di 375 mila dollari. Kesha e Gottwald hanno resoconti molto diversi su ciò che è accaduto nella notte in questione. Questo tribunale non può decidere, per motivi di legge sui documenti e senza alcuna valutazione della credibilità, chi dovrebbe essere creduto e se Kesha abbia iniziato l’azione californiana, cosa che non avrebbe fatto ... rnbjunk

STEPINT0SWIFT : vi prego usiamo la stessa energia che abbiamo usato per johnny depp perchè sono anni che kesha lotta contro quell’e… - zazoomblog : Kesha nei guai nel processo contro Dr.Luke (c’entra anche Lady Gaga) - #Kesha #processo #contro #Dr.Luke - minajry : RT @HCLYSHADY: nulla contro questi artisti, però da quando Rihanna ha fatto uscire Fenty Beauty, all'improvviso tutti quanti escono con una… -