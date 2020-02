Kate Middleton | il suo segreto di bellezza è italiano | ce l’hai in casa anche tu!

Spunta una foto di Kate Middleton da adolescente - : Francesca Rossi In concomitanza con il viaggio di Kate Middleton e del principe William in Galles, Spunta una foto inedita della duchessa di Cambridge adolescente In occasione del viaggio del principe William e di Kate Middleton in Galles il Daily Mail ha tirato fuori dal cilindro una foto inedita di una (non ancora) duchessa adolescente. Lo scatto non è stato pubblicato per caso. Infatti la foto è stata realizzata alla St. Andrew’s ...

Kate Middleton fa uno sport estremo : William preoccupato : Non è la prima volta che Kate Middleton mostra una particolare propensione per lo sport: dopo le partite a tennis e il rugby allo stadio, stavolta la duchessa ha voluto cimentarsi con l’arrampicata. È accaduto qualche giorno fa, durante una visita a Capel Curing, una cittadina del Galles del Nord. Kate si è cimentata energicamente in questa attività. Non si trattava di certo di una parete inespugnabile, eppure la ...

Kate Middleton troppo magra per accudire la Regina : “se lei sta male - ci penso io” [FOTO] : Perfetta. E’ solo così che si potrebbe definire la duchessa, futura Regina di Inghilterra. Incredibilmente morigerata, outfit sempre appropriati e classe da vendere; Kate Middleton è iconica ed è anche la più amata della royal family. Come riporta il settimanale F, Middleton è impeccabile in ogni situazione, anche quando la Regina Elisabetta sta male e deve essere accudita. troppo magra @PhotoCredits “F” I sudditi ...

Kate Middleton delude la piccola : "Non sembri una vera principessa" - : Sandra Rondini In visita col marito nel Galles meridionale, la Duchessa di Cambridge ha avuto un singolare colloquio con una bambina che aspettava di vedere una vera Principessa, come quelle delle favole, e si è ritrovata la Middleton in abito di Zara Come riporta il Mirror, mentre il Duca e la Duchessa di Cambridge ieri hanno visitato il porto in cui sono posteggiate le più tecnologiche scialuppe e mezzi acquatici di salvataggio ...

Kate Middleton in rosso e con la sciarpa a cuori : il look low-cost è perfetto per San Valentino : Kate Middleton è apparsa nuovamente in pubblico e ha sfoggiato un look che si rivelerà perfetto per San Valentino. La principessa ha infatti abbinato a un abito rosso un'adorabile sciarpa con i cuoricini.Continua a leggere

Kate Middleton non sembra una principessa. Lei si scusa : Kate Middleton con William nel Galles per un pomeriggio ricco di impegni ha deluso una piccola suddita che è rimasta male perché si aspetta di vedere Cenerentola in carne e ossa. La Duchessa di Cambridge si è presentata all’appuntamento con un “look da lavoro”, molto chic a dir la verità. Cappotto navy di Hobbs, abito rosso di Zara e sciarpa coi cuori di Beulah, ma l’outfit deve essere apparso troppo normale per Annabel, ...

Kate Middleton ritrova il sorriso durante la visita in Galles. La Meghxit pare un lontano ricordo - : Carlo Lanna Torna il sorriso a Kate Middleton durante il suo mini tour nel Galles del Sud ma ci sarebbe un buon motivo per il quale la duchessa avrebbe già dimenticato la Megxit C’è ancora molta attenzione per i reali inglesi dopo la Megxit. A quasi un mese da quell’annuncio senza precedenti, la situazione pare tornare alla normalità o almeno così sembra. Meghan è lì in Canada insieme a Harry, mentre Kate Middleton e il Principe ...

Kate Middleton - prima di William fu Harry a farla soffrire | Lo scoop : Il matrimonio tra il principe William e Kate Middleton è un’isola felice nei drammi di casa Windsor: dal royal wedding, nel 2011, mai uno scandalo o un dissapore, esclusi alcuni montati ad arte dai tabloid. Solo una famiglia felice. Eppure non è stato sempre così. Tutti sappiamo che il primogenito di Lady Diana e la […] L'articolo Kate Middleton, prima di William fu Harry a farla soffrire | Lo scoop proviene da www.meteoweek.com.

Kate Middleton - critiche pesantissime “Vergognati - sei una madre!” : Accuse pesanti per Kate Middleton, l’associazione per l’infanzia The Art Room sta chiudendo per mancanza di finanziamenti, la duchessa non è attiva da tempo Ogni tanto anche su Kate Middleton si abbatte qualche bufera, ma le accuse che le vengono rivolte poco hanno a che fare con i Bafta 2020. Cosa è successo? Per cominciare, la duchessa ha indossato un abito che ha messo nel 2012 ma che ha arricchito con una parure prestigiosa di Van Cleef and ...

Kate Middleton indossa un altro abito Zara e il suo abbinamento è molto particolare (Foto) : Un altro abito Zara scelto da Kate Middleton ed è il vestito rosso indossato oggi in Galles per una giornata piena di impegni e tra i tanti anche una fermata alla gelateria dove con William ha incontrato i bambini dopo avere fatto visita ai residenti anziani vicino a Swansea. Per i duchi di Cambridge c’erano tante persone che hanno atteso ore al freddo per poterli salutare durante la passeggiata sul lungomare. Sorriso sempre presente per Kate ...

Kate Middleton sta male : i segni sul volto preoccupano i sudditi : Kate Middleton è amatissima dagli inglesi, che la osservano sempre con molta attenzione: alcuni segni sul volto non sono sfuggiti. La moglie di William sta male? Strani segni sul volto: Kate Middleton preoccupa i fan La moglie del principe William è una delle donne più seguite al mondo. Non solo i sudditi, ma gente proveniente da ogni parte del globo la ammira e la vede come un modello di stile e di vita. Basta, dunque, davvero poco a ...

Kate Middleton in rosso strega William e cede al gesto affettuoso : Kate Middleton e William sono nel Galles per un pomeriggio ricco di impegni. Dopo il look da sogno bianco e oro sfoggiato ai BAFTA, la Duchessa di Cambridge è tornata a vestire “abiti da ufficio”. Kate indossa un cappotto blu navy a doppio petto di Hobbs (349 sterline) sotto il quale si intravede un vestito rosso firmato Zara. Ancora una volta la moglie di Will sfoggia un capo low cost del marchio spagnolo, dopo aver stupito tutti ...

Beatrice di York - matrimonio a Buckingham Palace (come Kate Middleton) : Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi a LondraBeatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi a LondraBeatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi a LondraBeatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi a LondraBeatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi a LondraAnche il 2020 avrà il suo royal wedding. E, come sappiamo, sarà quello della principessa Beatrice di York, primogenita di Andrea di York e di Sarah Ferguson. La 31enne ha annunciato il fidanzamento ...

Kate Middleton nella bufera. Accuse pesantissime : “Vergogna - sei una madre!” : Kate Middleton, stanno facendo il giro del mondo le immagini ai Bafta 2020. I duchi di Cambridge hanno partecipato alla cerimonia per la quarta volta e lei, Kate, era come sempre incantevole. Ma per la prima volta agli Oscar inglesi, Kate non ha sfoggiato un abito nuovo. Quell’abito bianco e oro di Alexander McQueen, infatti, l’aveva già messo nel lontano 2012 ma in questa occasione l’ha impreziosito con collana e orecchini di Van Cleef and ...