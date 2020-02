Kally’s Mashup, stagione 2 i nuovi episodi e lo speciale San Valentino (Di venerdì 7 febbraio 2020) La stagione 2, le nuove puntate di Kally’s Mashup, dal 10 febbraio al 12 marzo e soprattutto una programmazione mirata per San Valentino. Dalle ore 14,10 su Super! ogni giorno è all’insegna dell’amore con Kally e Dante che duettano in un videoclip speciale, “What it feels like”, che racconta come ci si sente ad essere innamorati. Sempre dal 10 al 14 Febbraio, inoltre, è possibile inviare il proprio messaggio da innamorato a Super! e avere la possibilità di vederlo in sovraimpressione dalle 14,10 alle 16,00 sul canale 47 del digitale terrestre e 625 di Sky. Kally è una normale ragazzina di 13 anni con un fantastico dono: è una vera forza al pianoforte! Grazie a questa straordinaria abilità, Kally si trova catapultata dal piccolo paesino in cui vive alla più grande e famosa scuola di musica della città. Un bel cambiamento per una ragazza così giovane. Oltre a tutto questo e ... tvzap.kataweb

Kally’s Mashup Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Kally’s Mashup