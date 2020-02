Juventus, tutto pronto per il rinnovo di Dybala: 10 milioni all’anno fino al 2025 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo il doppio confronto di Champions League contro il Lione, la dirigenza bianconera e Paulo Dybala si incontreranno per discutere del prolungamento del contratto. Secondo le indiscrezioni, la Juventus non avrebbe problemi ad accettare la richiesta del giocatore argentino: 10 milioni di euro a stagione fino al 2025. fanpage

