Juventus, come è cambiato Higuain: da bomber ad assistman personale di Cristiano Ronaldo (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il cambiamento radicale di Gonzalo Higuain raccontato attraverso un mutamento tattico fortemente voluto da Sarri. Da attaccante di razza, il ‘Pipita’ si è trasformato in una sorta di rifinitore per Cristiano Ronaldo. Questo però sta incidendo sulla suo rendimento sotto porta. Non come Dybala che invece i gol continua a farli, non molti, ma ad oggi il doppio rispetto all’ex Napoli. fanpage

