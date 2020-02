Justin Bieber feat. Quavo: diventa sociale nel nuovo video Intentions, più traduzione (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo aver avviato l’anno con il nuovo singolo “Yummy”, ed un buco nell’acqua a livello di charts, Justin Bieber ci fa vedere un nuovo lato del suo album “Changes”, che uscirà il 15 febbraio. Con un messaggio sociale molto più alto, il cantante canadese ha appena premierato il video di “Intentions”, secondo singolo estratto, in collaborazione con il rapper Quavo. Un brano ed un video davvero inaspettati, dove Justin torna ad essere “umano” e parla di veri problemi della società. Tutto decisamente migliore rispetto al primo estratto. Ecco il video ufficiale di Intentions di Justin Bieber https://youtu.be/9p2wMpVVtXg Quavo é solo uno dei collaboratori in questo nuovo album “Changes”, che vedrà anche delle presenza importanti si personaggi come: Post Malone, Kehlani, Travis Scott, Lil Dicky. Testo Intentions – ... rnbjunk

monamjour : Io tra i fan di Justin Bieber che provo a mimetizzarmi: - proteggimiFede : RT @afterglowtaeh: Solo Justin Bieber poteva riuscire a farmi piangere con una canzone del genere..Intentions lancia un messaggio bellissim… - monamjour : Questo è per tutte le volte che ho scritto tweet cringe e mi sono nascosta dietro a un “scusate mi hanno hackerato”… -