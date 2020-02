Junior Cally fidanzato con Valentina Dallari: una tifosa speciale per il rapper (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tra i ventiquattro Big in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020 c’è pure Junior Cally. Il rapper, in questi ultimi giorni, è stato al centro delle polemiche dei media. Al suo fianco però c’è sempre stata la sua fidanzata Valentina Dallari, famosa deejey e nota anche per la sua partecipazione a Uomini e Donne e la sua lotta contro l’anoressia. La Dallari ha sostenuto Junior Cally in un momento così importante per la sua carriera artistica e, sui social network, ha dimostrato al suo fidanzato tutto l’amore e la stima che nutre nei suoi confronti dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston con il brano No grazie. Valentina Dallari orgogliosa del suo fidanzato Junior Cally: le parole dopo la performance “Niente da dire… Orgogliosissima di te” sono state le parole che Valentina Dallari ha voluto spendere per ... ultimenotizieflash

IlContiAndrea : Ordine di uscita dei Big #Sanremo2020 #QuiSanremo Zarrillo Junior Cally Masini Riki Gualazzi Anastasio Levant… - LegaSalvini : #SANREMO, GESSICA NOTARO CONTRO JUNIOR CALLY: 'IO HO LA MASCHERA PERCHÉ HO SUBITO VIOLENZA, LUI NO' - repubblica : Sanremo 2020, Gessica Notaro e la maschera di Junior Cally. 'Lui la indossa per idolatrare la violenza, io per dife… -