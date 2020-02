Jobs Act, lite tra Nobili (Iv) e De Palma (Fiom) su La7. “In Italia c’è un cattivo sindacato”. “Sicuramente cattivissimo con quelli come lei” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Durissimo scontro a “L’aria che tira” (La7) tra il deputato di Italia Viva, Luciano Nobili, e Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive. Nodo focale del dibattito è il Jobs Act, di cui Nobili tesse le lodi. De Palma commenta: “La realtà è diversa dall’immaginazione”. Ma viene interrotto immediatamente dal parlamentare renziano, che lo incalza chiedendogli: “I dati che ho detto sono giusti o sbagliati? I dati contano?”. De Palma risponde che non vuole fare polemica, ma Nobili rincara: “Qui diciamo che abbiamo avuto a volte una cattiva politica, a volte una cattiva impresa. Ma la verità è che abbiamo anche avuto un cattivo sindacato in Italia“. “Con quelli che ragionano come lei è sicuramente cattivissimo, glielo assicuro – ribatte il dirigente sindacale – Voi ve la raccontate, ... ilfattoquotidiano

