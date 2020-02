Jeep - Nuove versioni per Gladiator e Wrangler negli Usa (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Jeep partecipa al Salone di Chicago e introduce gli allestimenti Mojave e High Altitude, confermando così il successo delle Nuove Wrangler e Gladiator sul mercato americano. La prima Desert Rated è la Gladiator Mojave. Alla sola Gladiator è dedicata la versione Mojave, che introduce per la prima volta il badge "Desert Rated" sulle fuoristrada del marchio americano. Questa versione dei pickup è pensata infatti per la guida in fuoristrada ad alta velocità sulla sabbia, una condizione particolarmente gravosa che ha richiesto modifiche dedicate. Per questo motivo, la Mojave offre l'assetto con ammortizzatori Fox con serbatoi esterni e taratura specifica, i rinforzi per il telaio, l'altezza da terra modificata, le protezioni per il sottoscocca, i pneumatici Falken da 33" su cerchi da 17", i sedili anteriori anatomici (in pelle o in tessuto) e gli assali ... quattroruote

quattroruote : #Jeep, nuove versioni per il #Gladiator e la #Wrangler negli #Usa -----> - F1N1no : @massimo_macs @feccherico Quanta ignoranza in tre righe, ti informo che con le nuove sponsorizzazioni (jeep cocacol… -