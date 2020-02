Isola dei famosi 2020, svelati conduttrice e inviato: il grande ritorno e la delusione (Di venerdì 7 febbraio 2020) Era da settimane che si vociferava su chi potesse essere scelto alle redini dell’Isola dei famosi 2020 e chi potesse ricoprire il ruolo di inviato speciale. Le supposizioni sono state davvero moltissime, specie per il secondo incarico. Il nome più gettonato era quello dii Can Yaman, l’attore che ha fatto perdere la testa a tutti i fan. Ad ogni modo, da poche ore è trapelata la verità in merito e il pubblico è stato felice di apprendere un grande ritorno all’interno del reality show incentrato sulla sopravvivenza. Andiamo a vedere tutti i dettagli. Ilary Blasi e Alvin all’Isola dei famosi 2020 Ancora abbastanza ignoto resta il cast dei concorrenti che sbarcheranno in Honduras nei prossimi mesi. I telespettatori hanno fatto diverse ipotesi, nessuna di esse confermate. Per quanto riguarda conduttore e invitato, invece, sono finalmente pervenute delle informazioni ... kontrokultura

