Irene Grandi canta La Musica è Finita a Sanremo 2020 con Bobo Rondelli (video) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo il debutto in Finalmente Io, Irene Grandi canta La Musica è Finita a Sanremo 2020 con Bobo Rondelli. L'artista toscana è una delle Grandi protagoniste dell'edizione 70 del Festival di Sanremo, nella quale si è presentata con un brano scritto da Vasco Rossi. Per Irene Grandi, si è parlato di un grande ritorno sul palco dell'Ariston, arrivato a distanza di 5 anni. L'occasione era quella giusta, con un brano scritto da Vasco Rossi che ha valorizzato la sua vocalità e la sua presenza sul palco. Per la serata delle cover, Irene Grandi ha scelto di portare La Musica è Finita, che ha interpretato con l'amico Bobo Rondelli. La scelta di portarlo sul palco è stato particolarmente apprezzato dagli addetti ai lavori, che si sono complimentati per la scelta del brano e del partner. Il testo originale di La Musica è Finita EccoLa Musica è FinitaGli amici se ne vannoChe inutile ... optimaitalia

vascorossi : È ufficiale !! VASCO NON STOP LIVE FESTIVAL - Irene Grandi aprirà i concerti del 19 e 20 giugno al Rock in Roma (C… - _the_jackal : Vorremmo tanto chiedere a Irene Grandi perché si è tatuata uno zampirone sulla spalla. #Sanremo2020 - SanremoRai : La musica è finita, ma noi abbiamo ancora i brividi! #LaMusicaÈFinita @irene_grandi #BoboRondelli #sanremo2020… -