Inzaghi, i ‘soliti ex’ sulla strada del ritorno al San Vito (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il ricordo dell’ultima volta a Cosenza si dissolve nel tempo. Filippo Inzaghi era un ragazzo di 22 anni, lontano dalla ribalta internazionale che avrebbe raggiunto qualche stagione dopo. Era il 12 febbraio del ’95, Pippo studiava per diventare ‘Super’ con la maglia del Piacenza di Gigi Cagni. Finì 1-1, con gol emiliano di Centi e pareggio rossoblu di Negri. Quel Piacenza avrebbe poi vinto il campionato staccando il pass per la serie A, categoria che Inzaghi non avrebbe più lasciato. I colleghi di tifocosenza.it sono andati a ripescare nell’archivio dei ricordi anche il penultimo precedente dell’attuale allenatore del Benevento, che l’anno prima si presentò al San Vito da giocatore del Verona. A decidere l’incontro fu un gol di Marulla, indimenticato attaccante rossoblu a cui è intitolato ... anteprima24

