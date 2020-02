Inter Women: Beatrice Merlo premiata come giocatrice del mese (Di venerdì 7 febbraio 2020) Inter Women, importante riconoscimento per Beatrice Merlo. La giocatrice nerazzurra è stata nominata come calciatrice del mese Il 2020 dell’Inter Women è iniziato nei migliori dei modi per le nerazzurre. Sconfitta nel derby a parte, le ragazze di Sorbi hanno raccolto solo successi. Un gennaio ricco di soddisfazioni dunque, che hanno portato l’Associazione Calciatori a premiare Beatrice Merlo come giocatrice del mese. Ecco il comunicato. «Beatrice Merlo è stata premiata come calciatrice del mese da AIC. Il difensore nerazzurro è stata votata dai tifosi come miglior giocatrice di gennaio, superando Linda Sembrant (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli Ladies) e Maria Luisa Filangeri (Sassuolo). Ai microfoni di Inter TV, Beatrice Merlo si è mostrata felice per il premio “Per me è una grandissima soddisfazione. Ringrazio la società che mi ha dato fiducia e i tifosi che ... calcionews24

