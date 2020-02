Inter-Napoli, trasferta vietata. Ma i tifosi avevano già comprato i biglietti (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Incredibile beffa per tanti tifosi del Napoli. Dopo aver acquistato i biglietti per Inter-Napoli il CASMS oggi ha vietato la trasferta anche ai possessori di tessera del tifoso”. La denuncia è di Carlo Alvino, su Twitter. Il giornalista di Tv Luna si chiede: “Chi rimborserà ora quelli che hanno già prenotato il viaggio? Solito pasticcio all’italiana”. incredibile beffa per tanti tifosi del Napoli. Dopo aver acquistato i biglietti per Inter-Napoli il CASMS oggi ha vietato la trasferta anche ai possessori di tessera del tifoso. Chi rimborserà ora quelli che hanno già prenotato il viaggio? Solito pasticcio all’italiana. — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 7, 2020 In realtà il rischio che la trasferta dei napoletani a Milano per la semifinale di Coppa Italia fosse vietata era molto alto. L’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale ha ... ilnapolista

