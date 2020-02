Infortunio Barrow, finale amaro per il bomber del bologna: caviglia ko e stampelle per il gambiano (Di sabato 8 febbraio 2020) Infortunio Barrow – Il bologna ha espugnato l’Olimpico con una grande prestazione. La squadra di Mihajlovic ha vinto 2-3 contro la Roma ed è volata al sesto posto in classifica, a quota 33 punti. Grande protagonista della serata Musa Barrow. L’attaccante gambiano ha trascinato i suoi con una fantastica doppietta. finale amaro, però, per il numero 99 dei felsinei. Negli ultimi minuti regolamentari Barrow ha subìto un duro colpo alla caviglia che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco anzitempo. Dolore evidente sul volto del giovane arrivato dall’Atalanta, immagini preoccupanti al fischio finale. Barrow è stato immortalato, infatti, con le stampelle. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni dallo staff medico del bologna. Roma-bologna 2-3, Mihajlovic ha trovato la sua Musa. Barrow fa ammattire i giallorossi, le pagelle di ... calcioweb.eu

