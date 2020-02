India, la bimba che si "pietrifica" per colpa dell'ittiosi epidermolitica (Di venerdì 7 febbraio 2020) Pina Francone In India, una bambina di sette anni si sta "pietrificando": soffre di ittiosi epidermolitica, una malattia incurabile Una bambina di sette anni si sta "pietrificando" poco a poco. Per colpa di una rarissima malattia, l'ittiosi epidermolitica, una bimba Indiana ha il corpo completamente ricoperto da vesciche che le rendono ormai doloroso qualsiasi movimento. Il nome della bimba, il cui corpicino è sostanzialmente squamato, è Rajeshwari: vive con la famiglia nel distretto di Dantewada, nello stato del Chhattisgarh, in India. La malattia che l'ha colpita è incurabile e la costringe dalla nascita a (con)vivere con ruvide vescicole che le deturpano la pelle. Come riportato in Italia da Il Messaggero, le squame le hanno interamente ricoperto gli arti inferiori e superiori, il torace e anche la schiena. Rajeshwari si sta "pietrificando" poco a poco e ormai le arreca ... ilgiornale

