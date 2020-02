India, il dramma della bambina di 7 anni che si sta ‘pietrificando’ (Di venerdì 7 febbraio 2020) India con il fiato sospeso per il caso della bambina di sette anni che si sta ‘pietrificando’ a causa dell’ittiosi epidermolitica. Sta facendo il giro del mondo la drammatica storia della bambina di sette anni che si sta pietrificando a causa dell’ittiosi epidermolitica che le sta rendendo la vita sostanzialmente impossibile, atroce. La piccola fatica a sedersi, a camminare, a vivere una vita degna di questo nome. E purtroppo in India, come confermato da diversi medici, sono pochissimi i fondi destinati alla ricerca per questo tipo di malattia. India, bambina di sette anni sis ta pietrificando per l’ittiosi epidermolitica La piccola di sette anni vive nell’area di Dantewada, nello stato Indiano di Chhattisgarh. Le condizioni sono gravi e il fatto che viva in una zona tribale rende tutto più difficile. Per procedere con le cure mediche la ... newsmondo

India dramma Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : India dramma