“Incontrai Berlusconi tre volte, ero latitante”: la deposizione del boss stragista Giuseppe Graviano (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il boss stragista Giuseppe Graviano depone in video conferenza al processo ‘Ndrangheta stragista’ e chiama in causa Berlusconi: “L’ho incontrato quando ero latitante”. È destinata a far discutere la deposizione dell’ex boss stragista Giuseppe Graviano che chiama in causa Silvio Berlusconi in una serie di rivelazioni che complicano la posizione del leader di Forza Italia. Fonte foto: https://www.facebook.com/pg/SilvioBerlusconi Processo ‘Ndrangheta stragista, la deposizione di Giuseppe Graviano: gli affari con Silvio Berlusconi Il boss di Cosa Nostra ha parlato in video-conferenza e ha fatto più volte il nome di Silvio Berlusconi. “Mio nonno materno, Quartanaro Filippo, era una persona abbastanza ricca. Era un grande commerciante di ortofrutta. Venne invitato a investire soldi al nord, perché era in contatto con Silvio ... newsmondo

