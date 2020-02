Incidente a Tolentino, auto si schianta contro il guardrail: coinvolti papà e figlio di 2 anni (Di venerdì 7 febbraio 2020) Incidente oggi a Tolentino, in provincia di Macerata. Una Fiat 500 è andata a schiantarsi contro un guardrail allo svincolo della zona industriale per cause che sono ancora in via di accertamento. Mentre la vettura è rimasta distrutta in seguito all'impatto, l'uomo che era alla guida e il figlio di due anni che era con lui stanno bene: a salvare il piccolo, il seggiolino a cui era regolarmente agganciato. fanpage

